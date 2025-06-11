ООН: в мире наблюдается беспрецедентный кризис рождаемости

Общемировые темпы рождаемости замедлились до беспрецедентного уровня, миллионы жителей планеты не могут завести детей из-за экономических и социальных проблем. Соответствующие данные приводятся в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

В организации провели исследование о планах по рождению детей среди 14 тыс. человек в 14 странах, на долю которых приходится треть населения планеты, в том числе США, Индия, Бразилия, ЮАР, Индонезия, Мексика, Германия и ряд других государств. В опросе приняли участие как представители молодежи, так и люди нерепродуктивного возраста. Каждый пятый опрошенный заявил, что не может иметь желаемое количество детей. Респонденты выделили финансовые трудности и высокую стоимость жизни в качестве главной причины отказа от деторождения или многодетности. В числе других причин - трудности в совмещении ухода за детьми и трудоустройства для женщин, неэффективная демографическая политика, проблемы со здоровьем и политическая нестабильность.

"Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости. Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени ввиду того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис", - заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем, передает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Согласно последнему докладу ООН о перспективах роста населения в мире, в течение следующих 90 лет население Земли увеличится на 3,1 млрд человек, после чего последует постепенное снижение. Прирост населения в мире будет обусловлен высокой рождаемостью в странах Африки, Азии, Океании и Латинской Америки. Противоположная тенденция отмечается в странах Европы и Японии, где прогнозируется уменьшение населения к 2050 году.