Путин отметил, что в России многое сделано для лечения сердечно-сосудистых болезней

Россия за последние годы сделала многое для эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе передовые разработки внедрены в регионах. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, открывая в режиме видеосвязи медучреждения в субъектах Федерации.

"Лечение, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний являются одним из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения. За последние годы здесь многое сделано", - отметил глава государства.

Среди достижений он выделил "обновление и расширение профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий диагностики лечения и совершенствования экстренной неотложной помощи".

Одним из открываемых объектов стал новый хирургический корпус республиканского кардиоцентра в столице Башкирии Уфе. Детальный доклад о развитии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями представил глава Минздрава России Михаил Мурашко.