Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 355 военных

Подразделения украинских войск за минувшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 1 355 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 130 военнослужащих, "Запад" - свыше 210 военнослужащих, "Юг" - более 200, "Центр" - свыше 550, "Восток" - до 190, "Днепр" - до 75 военнослужащих.