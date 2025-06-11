Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
11 июня 2025 / 01:10
КОТИРОВКИ
USD
11/06
78.6003
EUR
11/06
89.7918
Новости часа
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
Москва
11 июня 2025 / 01:10
Котировки
USD
11/06
78.6003
0.0000
EUR
11/06
89.7918
0.0000
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
10 июня 2025 / 19:40
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
10 июня 2025 / 19:20
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
9 июня 2025 / 12:12
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции
Политика
Фон дер Ляйен: новые санкции ЕС будут предусматривать запрет на "Северные потоки"
10 июня 2025 / 16:17
Фон дер Ляйен: новые санкции ЕС будут предусматривать запрет на "Северные потоки"
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Очередной пакет санкций Евросоюза будет предусматривать запрет на эксплуатацию взорванных "Северных потоков", включение в черный список банков и танкеров, запрет странам ЕС закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя проект 18-го пакета санкций.

"Мы ужесточим давление на Россию, введя новые мощные санкции. Ограничения в рамках 18-го пакета затронут преимущественно нефтяной и банковский сектор", - отметила она в ходе брифинга в Брюсселе.

Санкции будут подразумевать запрет европейскому бизнесу "на любые транзакции, связанные с "Северными потоками", добавление в черный список 77 танкеров, которые транспортируют нефть, не обращая внимания на попытки введения потолка цен, снижение потолка цен на нефть для России с $60 до $45 за баррель, включение в черный список еще 22 банков с полным запретом транзакций в ЕС, а также применение новых ограничений на экспорт в Россию продукции и технологий двойного назначения. 

«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
17:02
России передали вторую группу военных с территории Украины
16:40
Путин назвал главные ценности России
16:17
Фон дер Ляйен: новые санкции ЕС будут предусматривать запрет на "Северные потоки"
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 355 военных
15:39
Путин отметил, что в России многое сделано для лечения сердечно-сосудистых болезней
15:17
ООН: в мире наблюдается беспрецедентный кризис рождаемости
14:54
Зеленский уверен, что переговоры о территориях должен вести он
14:30
ГД приняла закон о создании в России национального цифрового сервиса
14:17
Российские ВС нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве
13:55
Россиянам разрешили участие в командных соревнованиях на юношеском ЧМ по стрельбе из лука
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения