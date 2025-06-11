Очередной пакет санкций Евросоюза будет предусматривать запрет на эксплуатацию взорванных "Северных потоков", включение в черный список банков и танкеров, запрет странам ЕС закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя проект 18-го пакета санкций.

"Мы ужесточим давление на Россию, введя новые мощные санкции. Ограничения в рамках 18-го пакета затронут преимущественно нефтяной и банковский сектор", - отметила она в ходе брифинга в Брюсселе.

Санкции будут подразумевать запрет европейскому бизнесу "на любые транзакции, связанные с "Северными потоками", добавление в черный список 77 танкеров, которые транспортируют нефть, не обращая внимания на попытки введения потолка цен, снижение потолка цен на нефть для России с $60 до $45 за баррель, включение в черный список еще 22 банков с полным запретом транзакций в ЕС, а также применение новых ограничений на экспорт в Россию продукции и технологий двойного назначения.