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Путин назвал главные ценности России
10 июня 2025 / 16:40
Путин назвал главные ценности России
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Основополагающие для России ценности закладывались столетиями, в их числе - единство народов, приверженность справедливости и милосердию, любовь к семье и детям. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ.

"Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека, формируют культуру, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю мировоззрение. Такие определяющие ценности для нас - это единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям", - указал российский лидер.

Вместе с тем, по его словам, важны для россиян и взаимопомощь, "стремление добиваться не только личного благополучия, но и успехов всей страны". "И, безусловно, это патриотизм, преданность Родине", - подчеркнул глава государства.  

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