России передали вторую группу военных с территории Украины

Россия, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, вернула вторую группу российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в понедельник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет.

"Во вторник, 10 июня, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где получают надлежащую психологическую и медицинскую помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ.