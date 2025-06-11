В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт

Массовые протесты против задержаний нелегальных мигрантов, вылившиеся в беспорядки, начавшиеся 6 июня в США, разрастаются.

Глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявил, что многие демонстранты специально "приезжают из других мест, чтобы "причинить вред людям и вызвать хаос" и ситуация "становится все хуже".

Протесты прошли и в Сан-Франциско. По данным полиции, группа протестующих "проявляла агрессию" и совершала акты вандализма, был нанесен ущерб недвижимости. Сход объявили незаконным, однако часть митингующих не отреагировала на приказ покинуть район, продолжив "совершать незаконные действия". Там полиция задержала по меньшей мере 150 человек.

Позже акция протеста прошла в Нью-Йорке. Полиция задержала как минимум 20 человек. К 10 июня акции протеста охватили всю страну, в том числе Атланту, Сиэтл, Даллас, Луисвилл и другие города.

Президент дал указание Пентагону, Минюсту и министерству внутренней безопасности принять меры для пресечения "бунтов мигрантов". Трамп выразил мнение, что демонстранты приходят на акции за деньги, и заявил, что "с этого момента на протестах запрещается носить маски". Позже министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что в городе действуют профессиональные провокаторы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация "продолжит выдворять всех представляющих опасность незаконных иммигрантов".

Министр внутренней безопасности обвинила губернатора Калифорнии в неспособности восстановить общественный порядок. В свою очередь Гэвин Ньюсом потребовал отменить указ Трампа о вводе Нацгвардии и вернуть ему командование над войсками на территории штата. Ньюсом заявил, что подает иск в суд на Трампа из-за его распоряжения ввести войска Нацгвардии. В свою очередь, Белый дом отверг высказывания губернатора Калифорнии о том, что президент США спровоцировал кризис в этом штате. Позже Трамп отверг обвинения Ньюсома в провоцировании гражданской войны в США.

Мексика выразила глубокую обеспокоенность массовыми задержаниями нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. "МИД Мексики выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними операциями, проведенными Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в различных городах США, прежде всего в Лос-Анджелесе, Калифорния, которые привели к задержанию мигрантов, включая граждан Мексики", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В этой связи мексиканское правительство "с уважением, но решительно призывает власти США обеспечить проведение всех миграционных процедур в соответствии с надлежащей правовой практикой, в рамках уважения человеческого достоинства и верховенства закона".

Главный редактор журнала "Латинская Америка", профессор СПГУ Виктор Хейфец отмечает, что пока «единственная реакция лидеров стран Латинской Америки на происходящие в Калифорнии беспорядки - это заявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая непосредственно о беспорядках не говорила, но подчеркнула, что Мексика не может согласиться с введением 15%-го налога на переводы мигрантов из США в Мексику. Это значительная доля дохода самой Мексики, и в этом смысле она косвенно поддержала недовольство латиноамериканских мигрантов. Подчеркиваю - косвенно потому, что поддержать напрямую было открытым вмешательством во внутренние дела США, и латиноамериканцы это понимают. Поэтому пока никаких высказываний нет, хотя при этом все смотрят внимательно и настороженно. С одной стороны, многие латиноамериканцы недовольны действиями Трампа в области миграционной политики, но, с другой стороны, они не рискуют связываться с США».

Поэтому, по мнению эксперта, «эти события не повлияют на попытки Трампа усилить свое влияние в Латинской Америке. Это скорее вопрос, сможет ли Трамп справиться с этими беспорядками и укрепить свое положение внутри страны, или он вынужден будет пойти на компромисс, что будет означать ослабление Белого Дома в отношениях с отдельными штатами».