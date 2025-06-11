«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога

Лидеры стран Группы семи (G7), как ожидается, не примут совместное заявление по итогам саммита в Канаде из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по Украине и тарифам. Проработка такого документа сейчас не ведется, сообщила японская газета Mainichi со ссылкой на правительственные источники. Саммит стран Группы семи в этом году пройдет в канадском курортном районе Кананаскис 15-17 июня.

Как отмечается в статье, традиционно G7 придавала большое значение свободе международной торговли, а протекционистская политика Трампа вызывает обеспокоенность членов "семерки". Еще одним фактором названа "пророссийская позиция" американского президента по Украине. В результате Канада, председательствующая в G7 в этом году, и другие страны группы считают, что компромисса достичь не удастся.

Вместо совместного заявления планируется принять несколько документов по отдельным темам, в частности, по созданию стабильных цепочек поставок редкоземельных металлов и других важных материалов, а также по искусственному интеллекту.

Как пишет Mainichi, некоторые в правительстве Японии обеспокоены тем, что отсутствие совместного заявления на саммите G7 ослабит сдерживающий эффект в отношении России, Китая и КНДР. Однако один правительственный источник отметил, что "в последнее время декларации выросли до примерно 30 страниц, и их не читают". Вместо этого, по его словам, на саммите "семерки" имеет значение откровенный обмен мнениями и укрепление сотрудничества.

С аналогичной информацией ранее выступила японская газета Nikkei.

Bloomberg отмечает, что составление итогового заявления больше не гарантировано, а бизнес в эпоху президентства Трампа ведется в другом месте. У мировых лидеров больше шансов заключить сделку с американским лидером в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) или на поле для гольфа, чем на полях саммита G7.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер на этом фоне отмечает, что «открытого конфликта между Трампом и остальными участниками саммита не будет. Даже если участники саммита G7 будут ссориться, то при этом они будут утверждать, что форум был з прекрасным, и им удалось снять все разногласия. Поэтому внешне разногласия как-то и проявятся, но участники сделают вид, что их не было».

В вопросах, связанных с Украиной, как полагает эксперт, Трамп «будет говорить, что это прежде всего европейское дело, что он при этом очень активен и считает, что все идет в хорошем направлении. Правда завтра он будет считать, что все идет в плохом направлении, а послезавтра наоборот. Кроме того, Трамп будет говорить, что посреднические усилия не прекращаются, что он не гарантирует теперь, что всю эту проблему за один день решит, но при этом он сохраняет оптимизм на продуктивные переговоры, которые уже идут. А европейские лидеры в ответ скажут, что они должны помогать Украине, чтобы остановить российскую экспансию. Трамп в ответ будет говорить, что он помогает Украине, но с определенными ограничениями. Потому, что администрация Байдена помогала Украине бесконтрольно, а он будет давать деньги Украине под присмотром. Поэтому это не означает, что это поддержка, но он не готов вводить санкции против России прямо сейчас потому, что он рассчитывает на переговоры и хочет сохранять эту опцию. Как итог, в целом все участники останутся при своем потому, что они не считают, что нужно сейчас принимать какие-то очень ответственные решения».