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Безопасность
Евросоюз готовит войну против России
В этом убедился немецкий корреспондент за два дня в Брюсселе
10 июня 2025 / 19:58
Евросоюз готовит войну против России

Павел Александров, международный обозреватель

Когда у нас говорят и пишут, что большинство немецких СМИ имеет однозначно русофобскую направленность, как-то на задний план уходит мысль о том, что соответствующее мировоззрение должно быть присуще и сотрудникам этих изданий – редакторам и журналистам. Например, среди новостей на сайте мюнхенской газеты Kurier наталкиваемся на такое сообщение: «Россия предложила организовать перемирия на несколько дней». Здесь редакция ставит точку. То есть никаких пояснений, что в действительности речь идет о 2-3х-дневных прекращениях огня на линии боевого соприкосновения для того, чтобы обе воюющие стороны могли без помех собрать своих погибших и раненых. Цель таких кратких перемирий – с одной стороны, чисто гуманитарная – оказать срочную помощь раненым и создать условия для организации достойных похорон погибших воинов.

Но ничего подобного газета не сообщает, а сразу переходит к обычным для русофобского СМИ рассуждениям о «нежелании Москвы заключать перемирие на 30-60 дней и ее незаинтересованности в реальных мирных переговорах». В качестве подтверждения привычно приводятся соответствующие аргументы из уст укрофюрера Зеленского. Впрочем, изредка некоторые немецкие СМИ, видимо опасаясь перекормить бюргеров непрекращающейся антироссийской пропагандой, позволяют себе и вполне объективные публикации. Пример тому репортаж в столичной «Berliner Zeitung» (BZ) под заголовком «Евросоюз готовит большую войну». Характерно, что слова «против России» в заголовке отсутствуют – сказывается хорошая редакторская выучка.

Газета констатирует, что Евросоюз планирует пойти на самые большие в своей истории расходы на вооружения. До конца текущего десятилетия предстоит инвестировать до 800 млрд евро в производство оружия, боеприпасов, дронов и различную военную инфраструктуру. И для того, чтобы убедить европейскую общественность в необходимости и оправданности такого «изменения времен» на континенте, ЕС организует для журналистов т.н. «оборонные поездки» в Брюссель. Ведь именно журналисты являются для воинственных чиновников и политиков главным оружием в борьбе за умы простых граждан европейских стран, которых необходимо каждодневно убеждать в том, что когда «страна-агрессор Россия захватит всю Украину, то обязательно нападет на страны ЕС и НАТО».

В подобной «ознакомительной» двухдневной поездке в Брюссель участие принял и корреспондент BZ, репортаж которого разместила газета. Сразу надо сказать, что такое близкое знакомство с кухней Евросоюза, похоже, произвело на него совсем не то впечатление, на которое рассчитывали организаторы. В своем репортаже корреспондент отмечает, что в течение двух дней ему непрерывно предлагались «брифинги, подиумные дискуссии и доверительные беседы с высокопоставленными чиновниками ЕС и политиками, которые регулярно участвуют в немецких ток-шоу, агитируя за необходимость роста вооружений». При этом «на встречах в Брюсселе все выступавшие и собеседники подчеркивали, что ввиду угрозы со стороны России альтернативы росту вооружений не существует».

Сотрудник столичной газеты отмечает, что «будь то беседа за закрытыми дверями в здании Еврокомиссии или где-то за чашкой кофе, или во время ужина в брюссельской гостинице – везде они твердили, что Евросоюз и его страны-члены должны готовиться к большой войне с Россией. Как будто она неизбежна. О мире или дипломатических инициативах – ни слова», говорится в репортаже. Например, евродепутат и бывший начальник генштаба из Эстонии Рихо Террас так просвещал в Брюсселе журналистов: «Россия нападает на Эстонию каждые 25 лет. Это случалось 42 раза за тысячу лет. У нас никто не удивился, что Россия напала на Украину». Вывод этого «знатока истории»: «Путин понимает только силу». Террас призывает европейцев следовать примеру Эстонии, которая уже тратит на оборону 3,5% своего ВВП и обещает, что «если русские придут в Эстонию, то в них будет стрелять каждое дерево».

По мнению воинственного эстонца, «если Украина потерпит поражение, большая война придет в Европу, и она будет еще хуже того, что мы видим сегодня». Член комитета по безопасности и обороне Европарламента Ханна Нойманн из ФРГ также старательно поучала приехавших в Брюссель журналистов: «Мы, «зеленые», целиком и полностью поддерживаем укрепление европейской оборонной промышленности, плохо только то, что налицо отсутствие согласованности между отдельными государствами по созданию единого внутреннего рынка в этой сфере».

Координация намеченных ЕС гигантских инвестиций в европейский ВПК находится в руках еврокомиссара по обороне Андриуса Кубилиуса, который объяснил приехавшим в Брюссель журналистам, что т.н. план «Readiness 2030» основывается на трех главных вещах: «во-первых, интенсификация военной поддержки Украины, которая является нашей первой линией обороны; во-вторых, ликвидация всех производственных прорех в оборонной промышленности, - с учетом не только актуальных, но и будущих конфликтов; в-третьих, ВПК Европы должен быть резко укреплен, т.к. это не обычная отрасль, а ключевой стратегический ресурс. Евросоюз должен стать промышленной оборонительной державой», - указал литовский еврокомиссар.

При этом Кубилиус убежден, что Европа должна не только поднимать свой технологический уровень, но и «учиться у Украины, особенно в плане быстрой, гибкой и эффективной организации производства вооружений». «Поэтому мы сотрудничаем с Украиной, чтобы интегрировать эти знания в нашу систему. В первую очередь, это касается производства и применения беспилотников». Кстати, похвалы литовца удостоилась и Германия, которая «в связи со своими расходами на вооружение может служить примером для других стран-членов ЕС». Попутно еврокомиссар признал, что «ЕС своих финансов практически не имеет, ведь все деньги находятся у членов Евросоюза».

В своем материале Berliner Zeitung приходит к выводу, что в Брюсселе все зациклены на необходимости активно вооружаться. Все те, кто думает по-другому, считаются или «понимающими Путина» (Putinversteher), или просто наивными. Евросоюз же считает себя «светочем демократии», а всех остальных – «мраком и темнотой». Между тем, бенефициаром агрессивной политики ЕС является только европейский ВПК, доходы которого, начиная с февраля 2022 года, постоянно растут. Так, по собственной информации немецкого оборонного концерна Rheinmetall, его выручка за первый квартал 2025 года снова выросла на 46%, а стоимость акции за период конфликта на Украине возросла почти на 1900%. Сейчас концерн уже имеет заказов более чем на 62 млрд евро. В Брюсселе считают, что «это лишь начало», ведь «спрос на продукцию Rheinmetall будет только расти, а его производственные мощности еще значительно расширятся», заключает столичная газета.

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