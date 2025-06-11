Марина Харькова, журналист, Донецк

Даже самые непримиримые враги никогда не опускались до такой подлости, кощунства и редкого цинизма, которые проявил режим Зеленского, отказавшись своевременно забрать своих погибших военных. Трое суток рефрижераторы с телами стоят в условленной точке, однако украинская сторона за ними в эти дни так и не явилась. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский: «Мы думали, они скажут нам спасибо. Потому что шесть тысяч семей смогут похоронить наконец своих сыновей и мужей по-христиански. Они лежат замороженными в целлофановых пакетах в форме ВСУ, многие с документами».

Обмен военнопленными и телами погибших должен был состояться 7 июня. Но Украина не выполнила стамбульских договоренностей и не прибыла в назначенное место. В результате обмен перенесли на неопределенный срок. «Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», – заявил Мединский. По его словам, на Украине принят закон, по которому семья погибшего получает большую компенсацию «из американских денег»: «Но эти деньги, которые заплатили Америка и Европа, тратятся не на компенсацию. Они уже потрачены на совершенно другие вещи». Группа украинских переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена, отметил Владимир Мединский. Причины, по его словам, называли разные, и довольно странные. Также помощник президента призвал Киев четко соблюдать все достигнутые договоренности.

На место предполагаемой передачи Украине тел погибших бойцов ВСУ, а в первой партии их 1212, прибыло несколько десятков представителей зарубежной прессы из Франции, Германии, Нидерландов и других стран. Украинские власти совершают преступление, отказываясь забирать у России тела погибших военных для передачи родственникам, заявила журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра российских грузовиков с телами. Она обратила внимание, что так поступать с семьями военных, которые были отправлены на фронт, недопустимо. Тем временем российский военный волонтёр Владимир Романов начал публикацию перечня погибших украинцев. В таблице указывается место гибели и номер мешка, в котором находятся останки. «Родственники — ищите фамилии своих погибших мужей и сыновей. Требуйте у властей Украины скорейшим образом забрать тела!», - призвал он.

О том, что Россия вернет Украине шесть тысяч погибших бойцов, стороны договорились еще 2 июня в Стамбуле. Помощник президента Владимир Мединский сообщал, что процедуру должны провести в три этапа в период с 7 по 9 июня. Но Киев их решил не забирать. Начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Александр Зорин также сообщил, что Украина перенесла процесс на неопределенный срок.

В украинском координационном штабе заявили, что сообщения российской стороны якобы не отвечают предварительным договоренностям и процедура не была согласована. В Киеве начали разгонять ложь, будто это не тела украинских военных, а тела россиян. С таким омерзительным заявлением выступил сам глава режима Владимир Зеленский. Его присные также выступили с серией заявлений, суть которых сводилась к тому, что Киев то ли не может, то ли не хочет забирать погибших. Так почему Киев саботировал гуманитарную акцию и к чему это может привести?

Скорее всего, ранее эти погибшие числились на Украине дезертирами или пропавшими без вести не в бою, что означает отказ в компенсационных выплатах или их существенное уменьшение. А средств для обещанных компенсаций стало не хватать, даже с учетом западной помощи. Поэтому в Киеве ищут любые способы урезать выплаты и уменьшить число убитых. В частности, Верховная Рада одобрила законопроект, который устанавливает, что украинцы, пропавшие без вести во время военных действий, будут официально признаны погибшими спустя два года после завершения активных операций и по решению суда. В отдельных случаях суд может вынести решение о признании военного умершим и до истечения этого срока, но не ранее чем через шесть месяцев после событий, которые давали основание считать его погибшим. То есть, за пропавших без вести будут платить по 15 млн грн компенсации только через 2 года после войны. И то по решению суда, который родственникам погибшего придётся сначала выиграть. В итоге теперь украинский режим может держать погибших на фронте в списках пропавших без вести сколько угодно долго. Возвращение шести тысяч погибших украинских вояк поставит Киев перед необходимостью одновременно выплатить семьям бойцов в общей сложности 90 миллиардов гривен (около 172 миллиардов рублей или 2,2 миллиарда долларов). Это примерно 10% оборонного бюджета Украины в текущем году. При этом недавно в украинском парламенте заявляли, что средств на ВСУ в бюджете на 2025 год не хватает и его надо пересмотреть. Ситуация сейчас выглядит так, что и тем, кто погиб и кого привезли и похоронили, стараются под любыми предлогами не выплачивать обещанного. А тут необходимо выдать компенсации сразу за шесть тысяч погибших.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что киевский режим не желает забирать тела погибших солдат украинских вооружённых сил из-за положенных выплат родственникам военных. «„Красный Крест‟ заявил, что 400 (!) тысяч солдат ВСУ числятся пропавшими без вести. Столько обращений их родственников получила организация. Киевский режим подсчитал, во сколько миллиардов долларов ему обойдутся популистские обещания о выплате миллионов гривен каждой семье и быстро решил снять ответственность с себя».

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Зеленского в том, что он лично распорядился не забирать тела погибших украинских военных. Дмитрук отметил, что возврат тел погибших бойцов ВСУ может привести к гражданским волнениям в украинском обществе. «Именно Зеленский отказался принимать тела наших погибших военных, которых Россия в рамках своей христианской и гуманитарной миссии хотела передать Украине в одностороннем порядке. Фуры с первыми 1212 телами приехали на границу к месту встречи — и от них просто отказался Зеленский! Практический все установлены, то есть не было необходимости даже проводить специальные ДНК-процедуры». Также Дмитрук призвал семьи солдат ВСУ выйти на протест с требованием отстранения Зеленского от власти. «Россия готова отдать всех пленных: живых и мёртвых! Этого не хочет только одна гнида на Банковой - Зеленский!», — резюмировал Дмитрук.

Бывший депутат украинского парламента Олег Царёв назвал несколько причин неадекватной реакции Киева. По его словам, соотношение передаваемых тел было явно не в пользу Киева. Политик отметил, что потери Украины гораздо больше, чем заявляет Киев, и это станет шоком для многих украинцев. Ещё одной вероятной причиной отказа Украины принять погибших является нежелание тратиться на большие компенсации семьям этих бойцов: единовременная выплата составляет 15 млн гривен (сейчас это 365 тысяч долларов). Таким образом, шести тысячам семей надо заплатить 90 млрд гривен (2,2 млрд долларов). Кроме этого, Зеленский устроил очередной демарш против Дональда Трампа.

«Зеленский полагает, что Трамп ослабел и с ним можно не считаться, поэтому сделал окончательную ставку на глобалистов», - заключил Олег Царев.

Есть и другие факторы, которые обусловили стремление киевского режима сорвать или затруднить процесс возврата погибших украинских вояк. Украинские СМИ начали сомневаться, что Киев сообщает правдивые данные о потерях на фронте. Владимир Зеленский заявлял, что за все время конфликта ВСУ потеряли не более 46 тысяч бойцов. Если верить этому, то получается, что российская сторона сейчас готова передать больше 13% от этого числа. Взять и принять сразу шесть тысяч тел своих солдат и офицеров для Зеленского крайне невыгодно — это показатель, что официально озвученные данные не бьются с реальностью. Кроме этого, шоумен Зеленский не знает, как объяснять, что ВСУ бросают погибших, а Россия им их возвращает. Этот факт уже шокировал многих украинцев.

В числе причин – и техническая неготовность оформить тела. У Киева нет ни базы для этого, ни нужного количества специалистов, ни даже протокола, как принимать и идентифицировать тела. Россия имеет еще не менее 40 000 тел украинских военных, которые могут быть использованы как инструмент экономического давления на украинскую экономику, сообщает западное издание Politico. Только возвращение 6000 тел, находящихся у границы, обойдётся Украине более чем в $2 млрд — расходы включают идентификацию, транспортировку, экспертизы и выплаты семьям.

Киевский режим не просчитал, что своим поведением нарушил общечеловеческие законы. Они продемонстрировали максимальный цинизм и по отношению к тем, кто погиб, и к собственным гражданам, которые лишились возможности по-человечески похоронить своих родственников. Это подчеркивает подлость киевского режима, которому чужды нравственные нормы и человеческие чувства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим исповедует человеконенавистническую идеологию, ему не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. «Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — подчеркнула дипломат.