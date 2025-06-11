В Узбекистане обеспокоены проверками мигрантов в России

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность обысками и якобы ненадлежащим обращением с выходцами из республики на территории России. На это во вторник обратил внимание пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем сообщения о несанкционированных обысках, неуважении и грубом обращении с гражданами Узбекистана в некоторых случаях на территории РФ. Мы указали, что подобные ситуации никак не совместимы с дружественными отношениями между нашими странами, и что необходимы конкретные меры по их недопущению", - указал он в своем Telegram-канале.

Соответствующие заявления прозвучали на встрече с российской стороной, которая состоялась в МИД Узбекистана. Посольство Узбекистана в Москве направило ноту с просьбой о разъяснениях в МИД РФ.