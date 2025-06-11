Мишустин отметил стремление России к самостоятельному пути развития

Россия неизменно стремится следовать самостоятельным путем и стоит на защите национальных интересов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в поздравлении с Днем России, который отмечается 12 июня.

"Этот праздник объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы и достижения. И готов разделить ответственность за ее настоящее и будущее. Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право на самостоятельный путь развития", - приводит слова Мишустина ТАСС.

Он подчеркнул, что россияне, как и прежде, должны "сохранять единство и целостность Отечества, богатое культурное наследие и преемственность поколений, оставаясь опорой традиционных ценностей в меняющемся мире".

В 1990 году 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете РФ, которая легла в основу российской конституции.