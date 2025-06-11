Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что иногда у него складывается впечатление, что Европейский союз "влюблен сам в себя". Однако ЕС нужно смотреть и на другие страны, считает он.

"Я всегда задаю вопрос своим коллегам в Евросоюзе - должны ли мы смотреть только на ЕС или мы должны смотреть вокруг, какой опыт есть у других стран, чем они занимаются. Поскольку иногда у меня ощущение, что Евросоюз влюблен сам в себя", - заявил глава словацкого правительства во время переговоров в расширенном составе.

Он также обратил внимание на усилия Токаева по развитию Казахстана и пригласил его посетить с визитом Словакию. Фицо заметил, что ему известно о планах Токаева посетить Чехию и выразил надежду на то, что казахстанский лидер совместит эти поездки.

Токаев, со своей стороны, заявил, что считает Словакию важным и надежным партнером в ЕС, отметив приверженность Фицо к сотрудничеству.

Премьер Словакии прибыл в Казахстан с официальным визитом. В резиденции Токаева Акорда в Астане уже прошла встреча с казахстанским лидером в узком составе.