Протестующие в Лос-Анджелесе ограбили 23 торговых предприятия

Протестующие против миграционной политики президента США Дональда Трампа ограбили 23 торговые точки Лос-Анджелеса и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов. Об этом информировала администрация города, передает телеканал Fox News.

"Прошлой ночью было ограблено 23 торговых предприятия, бизнесу и частной собственности был нанесен серьезный ущерб", - указала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс во время пресс-конференции. По ее словам, многие здания в центре города подверглись актам вандализма, участники протестов нанесли на их фасады граффити.

Согласно предварительным данным, причиненный предпринимателям ущерб оценивается в миллионы долларов.