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Общество
Протестующие в Лос-Анджелесе ограбили 23 торговых предприятия
11 июня 2025 / 11:17
© Mario Tama/ Getty Images/ТАСС
Протестующие против миграционной политики президента США Дональда Трампа ограбили 23 торговые точки Лос-Анджелеса и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов. Об этом информировала администрация города, передает телеканал Fox News.
"Прошлой ночью было ограблено 23 торговых предприятия, бизнесу и частной собственности был нанесен серьезный ущерб", - указала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс во время пресс-конференции. По ее словам, многие здания в центре города подверглись актам вандализма, участники протестов нанесли на их фасады граффити.
Согласно предварительным данным, причиненный предпринимателям ущерб оценивается в миллионы долларов.