Конституция Украины не предполагает законного способа продлить полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского. На этом акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем ответе председателю Бундестага Юлии Клёкнер, размещенном на сайте нижней палаты российского парламента.

"Никаких законных, конституционных способов продления полномочий президента Украины основным законом этой страны не предусмотрено, даже в условиях военного положения", - указал он.

Володин также подчеркнул, что президентский срок Зеленского истек год назад, и его полномочия, "согласно конституции самой Украины и ряду других законов, должны были перейти председателю Верховной рады". "В украинском законодательстве это четко прописано", - отметил он.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Он, в частности, призвал Вашингтон взять на себя политическую ответственность и внести вклад в завершение конфликта на Украине, а также выступил за ужесточение давления на Россию посредством новых ограничений.

Кроме того, канцлер напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году и роли США в этой операции. При этом он не упомянул о вкладе Красной Армии в освобождение Германии от нацистов.

26 мая Мерц заявил, что ФРГ отменила все ограничения на дальнобойность оружия, которое Берлин поставляет Киеву. Он также отметил, что аналогичное решение приняли США, Великобритания и Франция.

В связи с заявлениями Мерца Володин направил обращение к президенту Бундестага, указав, что Мерц исказил историю, забыв, кто действительно освободил мир от нацизма. По его словам, германское правительство все больше втягивается в военные действия против РФ, намереваясь организовать производство ракет на Украине.

В ответ на обращение Клёкнер указала, что немецким депутатам известно о роли союзников, включая СССР, в освобождении Германии от нацизма. Она заявила, что Бундестаг "не даст себя запугать - ни в выражении своей внешнеполитической позиции, ни в своем историческом самосознании и культуре памяти". Вместе с тем Клёкнер высказала мнение, что за происходящее на Украине несет ответственность РФ.