Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 11 июня отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи рос на 0,02%, до 2 723,06 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,02%, до 1 091,29 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 8,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,892 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 725,89 (+0,13%), индекс РТС составлял 1 092,51 пункта (+0,13%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост, до 10,873 рубля (+6,3 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.