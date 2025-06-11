Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
11 июня 2025 / 19:17
КОТИРОВКИ
USD
11/06
78.6003
EUR
11/06
89.7918
Новости часа
США подтвердили участие в "Интервидении" Сейм Польши выразил вотум доверия кабмину Туска
Москва
11 июня 2025 / 19:17
Котировки
USD
11/06
78.6003
0.0000
EUR
11/06
89.7918
0.0000
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
10 июня 2025 / 19:40
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
10 июня 2025 / 19:20
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
9 июня 2025 / 12:12
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11 июня 2025 / 11:53
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 11 июня отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи рос на 0,02%, до 2 723,06 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,02%, до 1 091,29 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 8,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,892 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 725,89 (+0,13%), индекс РТС составлял 1 092,51 пункта (+0,13%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост, до 10,873 рубля (+6,3 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
18:01
США подтвердили участие в "Интервидении"
17:40
Сейм Польши выразил вотум доверия кабмину Туска
16:52
Стоимость нефти Brent впервые с 23 апреля поднималась выше $68
16:14
Трамп считает, что у него прекрасные отношения с Путиным
15:47
В России прорабатывают повышение возраста предоставления бесплатного питания в школах
15:25
Мединский предложил передать генсеку НАТО учебник, чтобы тот выучил историю Украины
15:03
Володин подверг критике требование использовать в школах только жидкое мыло
14:38
ВЦИОМ: 55% респондентов считают Россию самой прогрессивной страной
14:16
Трамп заверил, что не хочет войны с Ираном
13:47
Глава МВД: безработные и непрошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть Россию
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения