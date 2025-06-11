Маск заявил, что сожалеет о своих постах про Трампа

Американский миллиардер Илон Маск выразил сожаление в связи с несколькими своими сообщениями, посвященными президенту США Дональду Трампу.

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе", - указал предприниматель в соцсети X. Он отметил, что речь идет о высказываниях, которые были сделаны на прошлой неделе.

Маск также высказал мнение, что его заявления "зашли слишком далеко".

Трамп и Маск 5 июня обменялись резкими высказываниями в социальных сетях.