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Политика
Маск заявил, что сожалеет о своих постах про Трампа
11 июня 2025 / 12:17
© Joshua Lott/ Getty Images/ТАСС
Американский миллиардер Илон Маск выразил сожаление в связи с несколькими своими сообщениями, посвященными президенту США Дональду Трампу.
"Я сожалею о некоторых своих сообщениях о президенте Дональде Трампе", - указал предприниматель в соцсети X. Он отметил, что речь идет о высказываниях, которые были сделаны на прошлой неделе.
Маск также высказал мнение, что его заявления "зашли слишком далеко".
Трамп и Маск 5 июня обменялись резкими высказываниями в социальных сетях.