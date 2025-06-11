G7: Трамп против всех

Иван Солдатов, международный обозреватель

У «Семерки» юбилей - 50 лет. Однако все говорит за то, что нынешний саммит в Канаде, открывающийся 15 июня, может оказаться и самым провальным. У клуба наиболее экономически развитых государств мира, которые вместе производят более половины мирового ВВП, проблема, и имя ей – Дональд Трамп.

На днях премьер-министр Канады Марк Карни на правах хозяина объявил формальные темы саммита. Это - защита сообществ и мира, что подразумевает укрепление мира и безопасности, борьба с иностранным вмешательством и транснациональной преступностью, а также улучшение совместного реагирования на лесные пожары и климатические чрезвычайные ситуации. Далее энергетическая безопасность и цифровой переход, а именно обеспечение устойчивых цепочек поставок критических минералов и поддержка использования ИИ и квантовых технологий для экономического роста. И наконец третий блок - партнёрства будущего (привлечение частных инвестиций в инфраструктуру и создание рабочих мест, расширение рынков и укрепление отношений с надёжными партнёрами).

Как всегда в последние годы: за все хорошее, против всего плохого.

Однако реальные проблемы, с которыми столкнулась мировая экономика и политика безопасности, конечно, беспокоят лидеров G7 значительно больше. Именно они так или иначе встанут в центр дискуссии, скорее всего закрытых от публики, и именно по ним ожидается наиболее жесткое противостояние между США в лице Трампа и Европой, где лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и ЕС выстраивают против американского президента общий фронт.

Японские СМИ со ссылкой на правительственные источники хором пророчат, что итогового документа скорее всего не будет, а все закончится серией коммюнике по конкретным вопросам. Японцев можно понять. Они уже рисуют крах саммита, чтобы подкрепить хлипкие внутриполитические позиции своего премьера, который никак не может добиться от Трампа хоть небольшого ослабления тарифного пресса. Мол просто невозможно работать в таком, мягко говоря, хаосе.

Однако и из офиса хозяина саммита уже идет в СМИ информация, что Карни обдумывает вариант с подготовкой обзорного заявления председателя без подписи всех лидеров-участников встречи.

Такое уже случалось в 2018 году, тоже кстати в Канаде, когда итоговая декларация была составлена, но Трамп, в раздражении покинув зал заседаний раньше срока, отозвал затем свою подпись через Твиттер. Он посчитал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо был «нечестным» в своих заявлениях о торговых пошлинах. Важнейший документ Запада улетел в корзину.

Ныне же трещина между США и остальными участниками саммита значительно шире, чем 7 лет назад, и трансатлантический конфликт интересов выливается в открытое противостояние Старого света и США.

Трамп задумал оживить национальную экономику за счет реиндустриализации. Традиционное средство республиканцев в этой сфере – снижение налогов – дополняется ограничением конкуренции национальных и импортных товаров на внутреннем рынке в пользу первых, для чего и вводятся новые таможенные пошлины и тарифы на импорт. При этом рост таможенных отчислений в бюджет замещает сокращение налоговых поступлений. Кроме того, высокие тарифы стимулируют зарубежные инвестиции, создавая рабочие места и новую налоговую базу. А выгоняя мигрантов, Трамп подчищает рынок труда на фоне близких перспектив внедрения трудосберегающих технологий – роботов и ИИ, которые должны поднять производительность труда и соответственно международную конкурентоспособность американских товаров.

Все отлично, но оплатить этот пир должны торговые партнеры США – ЕС и Япония, а также Китай, которого как главного противника и конкурента Вашингтон хотел бы «обезжирить» в первую очередь.

Поэтому на полях саммита в Канаде едва ли не ключевым событием станут переговоры Трампа с японским премьером Сигэру Исиба и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу тарифов, исчисляемых двухзначными цифрами, которые ввели США на товары из этих стран. Пока Трамп непреклонен, хотя и сделал 90-дневную паузу для их введения, которая истекает 9 июля. «Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите [с нами] сделку. Я сделаю все что угодно, сэр», — заявил он, выступая на ужине Национальной республиканской конференции конгресса 8 апреля. Да, все же интересно было бы посмотреть, что будет на закрытой части саммита.

Между тем, даже частичное сохранение пошлин грозит спадом европейской и японской экономики, а стало быть, и отставкой японского премьера и продолжением победоносного шествия правых партий в Европе. Но это разумная цена за то, чтобы сделать Америку снова великой.

Еще одно крупное расхождение США и остальных участников G7 – это украинский кризис.

Американский президент уже начал извлекать из него определенные дивиденды, заключив ресурсную сделку с Киевом. По большому счету она означает, что Европе, Китаю или России теперь затруднительно претендовать на сколь-нибудь широкое экономическое взаимодействие с крупнейшей по территории и богатейшей по природным ресурсам страной Европы. Точнее с тем, что от нее останется. Поэтому отчасти интерес американцев к скорейшему прекращению боевых действий на Украине связан именно с их экономическими интересами в этом районе Европы.

Пожалуй, неплохие перспективы открываются и для американского экспорта в Россию, который может заместить товары из ЕС. Reuters приводит данные статистического ведомства ФРГ Destatis, в соответствии с которыми Евросоюз сократил импорт из России на 78% и экспорт на 65% за период с 2021 по 2024 г. А это сотни миллиардов долларов. Думаю, почти никто в РФ пока не будет протестовать против Боингов вместо Эирбасов и американских автомобилей вместо китайских. И естественно речь может идти о импорте из США довольно большого спектра уникальных изделий для добывающей промышленности, энергетики, металлообработки и т.д.

Вопрос также в замирении на Украине и отмене санкций.

Но Европе не с руки терять источники российского и украинского сырья, рынок, на котором она вольготно чувствовала себя десятилетиями, тогда как американо-российская торговля исчислялась смешными цифрами. Другой вопрос, что с сегодняшней Россией она договариваться не хочет, точнее – не может. Поэтому ставит на поражение Москвы и все делает, чтобы привязать к этой линии США. Без Вашингтона эти люди ничего не смогут сделать. И Трамп это понимает.

В марте министры иностранных дел «семерки» согласовали геополитические подходы к мировым проблемам и в том числе – по Украине. Моральная поддержка Киеву как бы обеспечена, однако прошедшие впоследствии российско-украинские переговоры в Стамбуле, попытки введения кратковременного режима прекращения огня, а главное активный диалог Трампа и российского президента скорее говорят о том, что значимых шагов с целью надавить на Россию на «семерке» не будет. Трамп уклоняется от обсуждения темы ужесточения экономических санкций, отмечает британская FT. Подтверждает это в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который после визита в Вашингтон заявил, что исход конфликта и способность России продолжать военные действия напрямую зависят от того, насколько эффективно будут действовать международные санкции. «Именно поэтому мы, и я лично, прилагаем все усилия, чтобы убедить Америку ввести новые санкции», — подчеркнул он.

Однако, министр обороны США Пит Хегсет в это же время заявляет: «Мы считаем, что путь к миру — через переговоры, а не через наращивание поставок оружия». Он также отметил, что США планируют снижение военной помощи Украине в 2026 финансовом году.

Словом, на кануне саммита и по вопросу санкций, и по подходам к переговорам, и по теме поставок оружия Украине подходы США и ЕС, мягко говоря, различны. А раз единой позиции нет, не будут этот факт и выпячивать. Хотя не исключен и вариант заявления по Украине по формуле «7-1», т. е без США. Однако на фоне разногласий с Трампом по экономике, как, впрочем, и по таким вопросам как действия Израиля в Газе, или присоединения Канады и Гренландии, или гендерного равноправия, или климатической повестки, расширять еще и за счет Украины трещину в отношениях никто не будет.

Кроме того, уже попахивает скандалом возможный отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди приехать на саммит из-за шпионского скандала с Канадой. А ему участвовать во встречах антикитайских объединений АUKUS (Австралия, Великобритания и США) и Quad (Австралия, Индия, Япония и США). Ожидается и встреча Трампа с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, которая покритиковала США за репрессии против мигрантов. Видимо, будет там и любимчик Трампа Владимир Зеленский, который может освежить своим политконферансом напряженную атмосферу саммита.

Единственное, что, похоже, реально сплачивает «семерку» - это Китай. Однако претензии G7 к нему известны. И их очередное перечисление вряд ли создаст иллюзию, что единство Запада непоколебимо.