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В Китае заявили, что не хотят участвовать в торговом противостоянии с США
11 июня 2025 / 12:35
В Китае заявили, что не хотят участвовать в торговом противостоянии с США
© REUTERS/ Brian Snyder BS/ PN/ТАСС

Китай выступает за экономическое сотрудничество с США и не желает вести торговую войну с ними, при этом Пекин не боится противостояния с Вашингтоном. С таким заявлением выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, представляющий китайскую сторону на торгово-экономических переговорах с США.

"Суть торгово-экономических отношений КНР и США состоит во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, если стороны будут сотрудничать, то обе страны добьются выгоды, если же будут воевать, то пострадают обе страны. В торговой войне нет победителей, Китай не желает воевать, но и не боится сражаться", - приводятся его слова на сайте Минкоммерции КНР.

Хэ Лифэн отметил, что стороны должны устранять разногласия путем равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Китай искренен и принципиален в консультациях с Соединенными Штатами, добавил он. Вице-премьер Госсовета КНР также призвал США содействовать устойчивому и долгосрочному развитию торгово-экономических отношений, чтобы внести больше определенности и стабильности в мировую экономику.

Торгово-экономические консультации КНР и США прошли в британской столице 9-10 июня. В состав американской делегации вошли министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

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