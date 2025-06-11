Захарова подтвердила готовность России передать Украине 6 тыс. тел погибших

Россия готова полностью выполнить стамбульскую договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел ее погибших солдат и офицеров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на аналогичный подход украинской стороны", - указала она.

По словам дипломата, 7 июня российская сторона доставила в условленный район белорусско-украинской границы 1 212 тел. "Однако киевский режим отказался их принять. Это же ведь не первое и не единственное, хотя действительно мощнейшее подтверждение этой самой античеловеческой сути киевского режима", - подчеркнула Захарова.