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Безопасность
Захарова подтвердила готовность России передать Украине 6 тыс. тел погибших
11 июня 2025 / 12:57
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Россия готова полностью выполнить стамбульскую договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел ее погибших солдат и офицеров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на аналогичный подход украинской стороны", - указала она.
По словам дипломата, 7 июня российская сторона доставила в условленный район белорусско-украинской границы 1 212 тел. "Однако киевский режим отказался их принять. Это же ведь не первое и не единственное, хотя действительно мощнейшее подтверждение этой самой античеловеческой сути киевского режима", - подчеркнула Захарова.