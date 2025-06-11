Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1,3 тыс. военных

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за прошедшие сутки составили около 1 275 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 165 военнослужащих, "Запад" - до 220, Южной группировки - до 135, "Центр" - до 460, "Восток" - свыше 225, "Днепр" - до 70 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ потеряли 16 артиллерийских орудий, в том числе 4 калибра 155 мм производства НАТО, 1 танк и 4 склада боеприпасов.