Глава МВД: безработные и непрошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть Россию

Мигранты, которые потеряли работу или отчислены из вуза, не прошли дактилоскопию и не изучали русский язык, должны выехать из России. На это обратил внимание глава МВД РФ Владимир Колокольцев, его слова приводит официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Те, кто потерял работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть страну", - заявил Колокольцев.

По его словам, в России по-прежнему предпринимаются попытки "раскачать ситуацию" с миграцией.

Министр также поручил подчиненным исключить столпотворение мигрантов в пунктах оформления документов. "Фотографии и видео очередей, которые нередко появляются в медиапространстве, наглядно демонстрируют недостатки в организации приема", - заключил он.