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Трамп заверил, что не хочет войны с Ираном
11 июня 2025 / 14:16
Трамп заверил, что не хочет войны с Ираном
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Президент США Дональд Трамп выступил против вооруженного конфликта с Ираном, при этом усомнился в возможности заключить с ним сделку по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы.

"По всей видимости, они тянут время. Это вызывает сожаление. Сегодня я уже не так уверен, как был пару месяцев назад. С ними что-то произошло, и теперь я гораздо меньше верю в то, что сделка состоится. Но если они не заключат сделку - ядерного оружия у них не будет. Если заключат - тоже не будет. Так что с этой точки зрения разницы нет. Разумеется, лучше все решить без войны и без жертв. Просто я не наблюдаю у них прежнего рвения заключить соглашение. Думаю, они совершают ошибку, но время покажет", - сказал американский лидер в эфире подкаста Pod Force One газеты The New York Post.

На вопрос, сможет ли Вашингтон остановить ядерную программу Тегерана, Трамп ответил: "Не знаю. Я так думал, но теперь я все менее и менее в этом уверен".

23 мая в Риме прошел пятый раунд американско-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана. Шестой раунд планируется провести в Маскате 15 июня.

1 июня в Белом доме информировали о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранскому руководству "детальное и приемлемое" предложение по ядерной программе Тегерана. Как сообщает Axios, оно подразумевает договоренность о сохранении дальнейшего обогащения урана до низких значений в течение периода, длительность которого будет определена позднее.

Ранее в среду министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что в случае войны с США исламская республика ударит по всем американским военным базам на Ближнем Востоке. 

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