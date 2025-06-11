ВЦИОМ: 55% респондентов считают Россию самой прогрессивной страной

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, каждый второй житель страны считает Россию прогрессивной страной, это в девять раз превышает показатели 25-летней давности (2000 год - 6%).

"Если в начале 2000-х преобладало мнение о России как о стране среднеразвитой и отстающей, то сегодня произошел кардинальный сдвиг в сторону уверенности в высокой позиции своей страны на мировой арене. В целом процент тех, кто считает Россию самой прогрессивной или одной из топ-10 мировых стран, увеличился в девять раз, сегодня так считает каждый второй (55%)", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, подавляющее большинство участников опроса полагают, что Россия заслуживает более высокого положения на мировой арене, чем занимает сегодня. Рост ощущения собственного глобального статуса не ведет к удовлетворенности этим положением.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 мая текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет.