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Володин подверг критике требование использовать в школах только жидкое мыло
11 июня 2025 / 15:03
Володин подверг критике требование использовать в школах только жидкое мыло
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал провести антикоррупционную экспертизу из-за требования использовать в школах и детских лагерях исключительно жидкое мыло.

"Вот мы ввели норматив, когда отменили в школах и детских лагерях мыло, у вас теперь только жидкое мыло, а это значит, что должны быть конструкции, пузыречки. А это все удорожание. Вы задумайтесь, что вы делаете. Понятно, что вы всех убедили, что хозяйственное мыло является вредным, надо обязательно парфюмерное, со всеми этими добавками", - отметил Володин в ходе пленарного заседания, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Он также призвал провести антикоррупционную экспертизу по данному вопросу. "Кто там лоббирует это жидкое мыло?", - указал председатель палаты. 

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