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Мединский предложил передать генсеку НАТО учебник, чтобы тот выучил историю Украины
11 июня 2025 / 15:25
Мединский предложил передать генсеку НАТО учебник, чтобы тот выучил историю Украины
© Владимир Гердо/ ТАСС

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил передать генсеку НАТО Марку Рютте школьный учебник истории, чтобы тот выучил, что "в XII веке Украины не было".

"Вчера генсек НАТО выступил на тему того, что России надо в очередной раз поменять группу переговорщиков с Украиной, поскольку там "какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII века". Я бы обязательно господину Рютте направил предыдущий школьный учебник истории Средневековья, из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было", - сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, выступая на III Международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани.

По его словам, "если бы великому князю ростовскому, смоленскому, киевскому Владимиру Мономаху сказали, что он живет на Украине, он бы, наверное, удивился и, может, даже обиделся". Мединский также отметил, что РФ "важна история всех народов", а особенно - стран СНГ, чтобы история объединяла народы, чтобы в ней находили все то хорошее и доброе, что вместе делали предки, чтобы эти страны стали сильнее, а люди жили лучше.

Во вторник Рютте заявил, намекая на Мединского, что, на его взгляд, чтобы завершить украинский конфликт, за стол переговоров должен сесть президент РФ Владимир Путин, а "не этот историк, рассказывающий об истории России и Украины чуть ли не с XII века". 

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