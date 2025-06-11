В России прорабатывают повышение возраста предоставления бесплатного питания в школах

Правительство РФ рассмотрит возможность повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания в школах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Сбалансированное, организованное питание у детей вырабатывает правильные привычки. И чем дольше это будет в школе, тем это будет правильнее, будет залогом их будущего здоровья. В этой связи будем работать над возможностью для постепенного повышения возраста предоставления бесплатного горячего питания", - отметил он.

По словам вице-премьера, в учебных заведениях используются типовые меню. "Проведены беспрецедентные мероприятия по повышению качества питания и сбора обратной связи, и мы видим результаты - и депутаты это подтверждают, и соцопросы - 81% родителей и порядка 85% учащихся удовлетворены качеством блюд. Возникающие проблемы по сигналам из регионов мы обязательно отрабатываем", - указал он.