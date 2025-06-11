Трамп считает, что у него прекрасные отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал хорошими отношения с российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что их телефонный разговор 4 июня был посвящен урегулированию конфликта на Украине.