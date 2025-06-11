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Политика
Трамп считает, что у него прекрасные отношения с Путиным
11 июня 2025 / 16:14
© EPA-EFE/ SARAH SILBIGER/ POOL/ТАСС
Президент США Дональд Трамп назвал хорошими отношения с российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что их телефонный разговор 4 июня был посвящен урегулированию конфликта на Украине.
"По большей части мы говорили о войне и о том, как ее завершить. У меня были прекрасные отношения с Путиным. И этой войны никогда бы не случилось, если бы выборы президента США 2020 года не были сфальсифицированы", - отметил американский лидер в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.