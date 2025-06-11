Стоимость нефти Brent впервые с 23 апреля поднималась выше $68

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года поднималась на бирже ICE в Лондоне выше $68 за баррель впервые с 23 апреля текущего года.

По состоянию на 15:49 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 2,15% и торговалась на уровне $68,03 за баррель.

К 16:06 мск фьючерс на Brent незначительно замедлил рост и находился на отметке в $67,89 за баррель (+1,94%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2025 года демонстрировал рост на 1,88%, до $66,18 за баррель, свидетельствуют данные площадки.