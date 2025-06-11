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Политика
Сейм Польши выразил вотум доверия кабмину Туска
11 июня 2025 / 17:40
© REUTERS/ Aleksandra Szmigiel/ТАСС
Сейм Польши выразил вотум доверия коалиционному правительству Дональда Туска, передает телеканал TVP Info.
Так, доверие работе кабинета министров подтвердили 243 депутата, еще 210 парламентариев из 453 присутствующих высказались против.