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Сейм Польши выразил вотум доверия кабмину Туска
11 июня 2025 / 17:40
Сейм Польши выразил вотум доверия кабмину Туска
© REUTERS/ Aleksandra Szmigiel/ТАСС

Сейм Польши выразил вотум доверия коалиционному правительству Дональда Туска, передает телеканал TVP Info.

Так, доверие работе кабинета министров подтвердили 243 депутата, еще 210 парламентариев из 453 присутствующих высказались против.

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