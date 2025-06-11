Представители США примут участие в международном песенном конкурсе "Интервидение-2025". Об этом со ссылкой на организаторов конкурса сообщает ТАСС.

"Действительно, США подтвердили участие в "Интервидении". Имена участников будут обнародованы позднее", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представлять Сербию на конкурсе будет композитор и певец Слободан Тркуля и музыкальный коллектив Balkanopolis.

Президент России Владимир Путин 3 февраля текущего года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. К настоящему моменту участие в нем подтвердили около 20 стран, в том числе все государства БРИКС.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.