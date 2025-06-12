Редкоземельная дубинка Китая

Владимир Блинков, экономический обозреватель

США и Китай практически добились заключения торгового соглашения, оно должно получить одобрение глав двух государств. Об этом объявил 11 июня американский президент Дональд Трамп. «Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному утверждению председателем [КНР] Си [Цзиньпином] и мной», - написал американский лидер в соцсети Truth Соц. сети. По его словам, Китай будет поставлять США редкоземельные металлы. «Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай - 10%», - добавил также президент. Вероятно, речь идет о том, что американские таможенные пошлины на товары из КНР составят 55%, а китайские тарифы на американскую продукцию - 10%.

Напряженность между США и Китаем нарастала после 2 апреля, когда серия взаимных повышений пошлин подняла тарифы выше 100%. И решение приостановить экспорт 7 редкоземельных металлов (РЗМ), принятое руководством Китая, стало одной из ответных мер. По сути, сейчас это главное оружие Пекина, силу которого ощущает весь мир.

Следует иметь в виду, что Китай является крупнейшим в мире производителем 30 из 44 важнейших РЗМ и их поставки на мировой рынок стали важным рычагом в торговой войне. По данным американской Геологической службы США на 100% зависят от импорта галлия (из Китая - 21%), на 82% от импорта сурьмы (Китай – 63%) и более 50% германия (Китай - 26%). И Пекин использует свое доминирование для нанесения ответных ударов. Всякий раз, когда Вашингтон вводит новые ограничения на экспорт микросхем, Пекин ужесточает контроль за экспортом РЗМ. Так, в прошлом году в ответ на ограничения их экспорта администрацией Байдена, он усилил контроль над экспортом галлия, германия, сурьмы, графита и вольфрама. В итоге, поставки китайского галлия и германия в США практически прекратились. А цена на сурьму взлетела с 13 000 долл. за тонну в начале 2024 г. до 38 000, на германий – с 1 650 до 2 862 долл.

Администрация Байдена вложила миллиарды долларов в восстановление внутренних мощностей по добыче РЗМ, однако процесс идет медленно. Так, компания Perpetua Resources планирует вновь открыть сурьмяный рудник Стибнит в Айдахо в 2028 г. Дональд Трамп с момента своего возвращения в Белый дом также уделяет приоритетное внимание добыче РЗМ как внутри страны, так доступу к ним за рубежом, в том числе в Гренландии, Украине и Демократической Республике Конго. Но эти все усилия, направленные в будущее. А сейчас же, после «апрельского обострения», поставки РЗМ и материалов из них были остановлены во многих китайских портах, пока, как было заявлено, китайское правительство не разработает новую систему регулирования, которая должна помешать их поставкам американским военным подрядчикам.

Это решение нарушило цепочки поставок. Цены вновь взлетели. Так, галлий, купленный на Западе, в два-три раза дороже, чем в Китае. Кризис поставок пока не парализует Америку, покупатели накопили запасы до запрета, а некоторые материалы продолжают поступать через третьи страны. Но в перспективе ограничения могут нанести значительный ущерб т.к. упомянутые 7 «тяжелых» РЗМ труднее всего заменить. А они критически важны в ряде производств. Диспрозий и тербий регулируют тепло в магнитах, которые питают морские ветровые турбины, самолеты и космические аппараты. Остальные пять металлов имеют решающее значение для чипов искусственного интеллекта. Некоторые из них также используются в сканерах МРТ, лазерах и волоконной оптике. А Китай доминирует в их производстве даже больше, чем в производстве более лёгких типов, контролируя их добычу, как у себя, так и в Мьянме и перерабатывая 98% добываемого материала.

Поэтому в начале июня на Западе усилилась тревога по поводу приостановки поставок - производство новых автомобилей и других товаров может полностью остановиться к концу лета. «Если ситуация не изменится быстро, то нельзя будет исключать задержки и даже простои производства», — заявила агентству Reuters Хильдегард Мюллер, глава автомобильного лобби Германии. Аналогичную обеспокоенность в мае в письме администрации Трампа выразила торговая группа, представляющая Дженерал Моторз, Тойоту, Фольксваген, Хёндэ и других крупных автопроизводителей. «Без надежного доступа к этим элементам поставщики автомобильных деталей не смогут производить важнейшие автомобильные компоненты, включая автоматические коробки передач, корпуса дроссельной заслонки, генераторы, различные двигатели, датчики, ремни безопасности, динамики, фары, электродвигатели, гидроусилители руля и камеры», - говорилось в письме.

Все это происходит на фоне, когда реализация «Женевского соглашения», заключенного между Вашингтоном и Пекином в мае и которое должно было проложить путь к деэскалации, забуксовала. США пожаловались на сокращение поставок РЗМ, а Китай возмутился ужесточением ограничений США на чипы для искусственного интеллекта, репрессиями в отношении иностранных студентов. После телефонного разговора с Си Цзиньпином 6 июня Трамп заявил, что договорился о возобновлении поставок РЗМ. Китай отчасти подтвердил это заявление на следующий день, сообщив, что одобрил некоторые заявки, но без указания, какие страны или отрасли промышленности их получат.

10 июня, после 2-х дней новых переговоров, стороны заявили, что достигли соглашения и китайский экспорт РЗМ в США и контроль за экспортом американских технологий в Китай теперь не помешают более широким переговорам. Однако проблемы остались.

По заявлениям американских чиновников, администрация не ослабит ограничения на продажу чипов Nvidia компаниям в Китае. Есть неопределенности и с китайской стороны. Новые правила требуют, чтобы экспортеры получали лицензии от министерства торговли для вывоза упомянутых 7 РЗМ и изготовленных из них постоянных магнитов. И оно начало выдавать разрешения, но, по мнению участников рынка, делает это настолько медленно, что продолжает разрушать цепочки поставок. А, как заявил Вольфганг Нидермарк из Федерации немецкой промышленности «время, чтобы предотвратить серьезный ущерб европейскому производству, стремительно истекает». Признал наличие проблем и глава автомобильного подразделения индийского конгломерата Mahindra & Mahindra Раджеш Джеджурикар отметиы, что процесс получения сертификации конечного использования, гарантирующей, что компоненты не попадут в оружие, «сейчас совершенно непонятен». Подтвердил это мнение и менеджер компании Chengdu Galaxy Magnets, производящей постоянные магниты. Ее компания помогает клиентам подавать заявки на экспорт, но «связанные с военными целями» запросы отклоняют. Илон Маск рассказал инвесторам, что Китай потребовал и от Tesla гарантий, что редкоземельные магниты для роботизированных манипуляторов не будут использованы в военных целях.

Так что пока неясно, начнет ли Китай активно одобрять экспорт в США после того, как две экономические сверхдержавы договорились о временном перемирии. Поэтому, не дожидаясь результатов переговоров, другие участники начали действовать. Источники Reuters сообщили, что дипломаты, автопроизводители и другие руководители из Индии, Японии и Европы срочно ищут встречи с официальными лицами Пекина, чтобы добиться скорейшего одобрения экспорта РЗМ. Так, по данным агентства, в июне делегация деловых кругов Японии намерена посетить Пекин, чтобы встретиться с Министерством торговли по поводу ограничений. Европейские дипломаты из стран с крупной автомобильной промышленностью в последние недели также пытались провести «экстренные» встречи с китайскими официальными лицами.

А вот будут ли спешить китайцы – это вопрос? Складывающаяся ситуация положительна для китайских производителей, которые дефицита не испытывают. Так, как ожидается, в 2025 г. в Китае электромобили впервые обойдут по продажам автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Все это происходит на фоне, когда в Европе и США продажи электромобилей замедлились, что может позволить китайскому автомобильному рынку значительно опередить западных конкурентов.