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Безопасность
Между США и Европой нарастают противоречия по Палестине.
Мнение политолога Багдасарова
11 июня 2025 / 11:45
Между США и Европой нарастают противоречия по Палестине.

Великобритания ввела санкции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте британского правительства.

Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку счетов. По мнению Лондона, Смотрич и Бен-Гвир "несут ответственность за участие, подстрекательство, продвижение и (или) поддержку деятельности, которая представляет собой серьезное нарушение права человека не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, в том числе актам агрессии и насилия, совершенным по отношению к палестинцам на Западном берегу" реки Иордан.

В МИД Великобритании заявили, что Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия также "объявили о введении санкций и других мер" в отношении Смотрича и Бен-Гвира. "Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич подстрекали к экстремистскому насилию и серьезным нарушением прав человека в Палестине. Экстремистская риторика, оправдывающая насильственное перемещение палестинцев, и создание новых израильских поселений ужасает и вызывает опасения. Эти действия неприемлемы", - сказано в совместном заявлении стран.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров отмечает в этой связи, что «ряд европейских стран также говорят о введении не только экономических санкций, но и вообще санкций против Израиля. Многие европейские государства уже признают Палестину не как административную структуру в составе Израиля, но и как государство. Там вообще растет серьезное понимание, что то, что твориться в секторе Газа, в целом в Палестине, не допустимо, и надо что-то делать».  

По словам эксперта, «у Трампа на Ближнем Востоке много проблем, и главная – это ядерная программа Ирана. Да, Трамп озвучил свой план по так называемой палестинской ривьере, но он давно забыт за своей невыполнимостью. Хотя он в ходе недавнего аравийского турне его и вновь поднимал. Но ему сейчас не до Палестины. А расхождения в позициях многих стран Запада и позиции США по разрешению палестинского вопроса есть, и понятно, что американцы не введут санкции против Израиля, но мое мнение, что они в принципе этот вопрос отодвинут куда-то далеко на задний план».        

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