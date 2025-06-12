Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
12 июня 2025 / 01:46
КОТИРОВКИ
USD
12/06
79.0028
EUR
12/06
90.0068
Новости часа
США подтвердили участие в "Интервидении" Сейм Польши выразил вотум доверия кабмину Туска
Москва
12 июня 2025 / 01:46
Котировки
USD
12/06
79.0028
0.0000
EUR
12/06
90.0068
0.0000
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
10 июня 2025 / 19:40
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
10 июня 2025 / 19:20
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
9 июня 2025 / 12:12
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Многополярный мир
Политика
Почему Закарпатье ссорит Украину и Венгрию?
Мнение политолога Коктыша
11 июня 2025 / 10:22
Почему Закарпатье ссорит Украину и Венгрию?

Венгрия через своих агентов собирала информацию о расположении ПВО и воинских частей на Закарпатье, а также возможную реакцию местных жителей в случае ввода венгерских миротворцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому оппозиционному изданию Válasz Online.

Публикации предшествовал шпионский скандал между Украиной и Венгрией в связи с якобы разоблачением агентурной сети Венгрии в Закарпатской области Украины.

Венгрия сталкивается с грубой пропагандой со стороны Владимира Зеленского, потому что он хочет, чтобы там было создано послушное Брюсселю правительство, которое будет снабжать Украину оружием и поддерживать войну. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов интервью Зеленского оппозиционному венгерскому интернет-изданию.

"Интервью с президентом Зеленским является примером очень грубой антивенгерской пропаганды со стороны Украины, с которой мы сталкиваемся уже в течение многих лет", - сказал глава МИД на пресс-конференции.

До конца Первой мировой войны Закарпатье исторически входило в Австро-венгерскую империю. 22 ноября 1938 года часть Закарпатья с наибольшими городами Ужгород, Мукачево и Берегово, бывшее на тот момент  частью Чехословакии, по результатам чешско-венгерского конфликта была передана в состав Венгрии. В 1944 году Закарпатье было занято советскими войсками и провозглашена Закарпатская Украина, позднее преобразованная в Закарпатскую область УССР.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что «нельзя однозначно утверждать о распространенности настроений в Венгрии в пользу возвращения утраченных после 2-й Мировой войны земель. Но от территорий никто не отказывается, если есть шанс их вернуть. То есть в случае распада Украины, и Польша предъявит претензии, и Венгрия, и другие страны - это более чем вероятно».  

Эксперт также подчеркнул, что «Будапешт всегда стремился обеспечить интересы и права венгерского меньшинства на Украине, которое достаточно жестко подавляется там. Поэтому возмущение в Венгрии конечно есть. В тоже время Венгрия не озвучивает официально свою позицию по возможному возвращению утраченных земель».   

«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
18:01
США подтвердили участие в "Интервидении"
17:40
Сейм Польши выразил вотум доверия кабмину Туска
16:52
Стоимость нефти Brent впервые с 23 апреля поднималась выше $68
16:14
Трамп считает, что у него прекрасные отношения с Путиным
15:47
В России прорабатывают повышение возраста предоставления бесплатного питания в школах
15:25
Мединский предложил передать генсеку НАТО учебник, чтобы тот выучил историю Украины
15:03
Володин подверг критике требование использовать в школах только жидкое мыло
14:38
ВЦИОМ: 55% респондентов считают Россию самой прогрессивной страной
14:16
Трамп заверил, что не хочет войны с Ираном
13:47
Глава МВД: безработные и непрошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть Россию
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения