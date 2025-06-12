Почему Закарпатье ссорит Украину и Венгрию?

Венгрия через своих агентов собирала информацию о расположении ПВО и воинских частей на Закарпатье, а также возможную реакцию местных жителей в случае ввода венгерских миротворцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому оппозиционному изданию Válasz Online.

Публикации предшествовал шпионский скандал между Украиной и Венгрией в связи с якобы разоблачением агентурной сети Венгрии в Закарпатской области Украины.

Венгрия сталкивается с грубой пропагандой со стороны Владимира Зеленского, потому что он хочет, чтобы там было создано послушное Брюсселю правительство, которое будет снабжать Украину оружием и поддерживать войну. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов интервью Зеленского оппозиционному венгерскому интернет-изданию.

"Интервью с президентом Зеленским является примером очень грубой антивенгерской пропаганды со стороны Украины, с которой мы сталкиваемся уже в течение многих лет", - сказал глава МИД на пресс-конференции.

До конца Первой мировой войны Закарпатье исторически входило в Австро-венгерскую империю. 22 ноября 1938 года часть Закарпатья с наибольшими городами Ужгород, Мукачево и Берегово, бывшее на тот момент частью Чехословакии, по результатам чешско-венгерского конфликта была передана в состав Венгрии. В 1944 году Закарпатье было занято советскими войсками и провозглашена Закарпатская Украина, позднее преобразованная в Закарпатскую область УССР.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что «нельзя однозначно утверждать о распространенности настроений в Венгрии в пользу возвращения утраченных после 2-й Мировой войны земель. Но от территорий никто не отказывается, если есть шанс их вернуть. То есть в случае распада Украины, и Польша предъявит претензии, и Венгрия, и другие страны - это более чем вероятно».

Эксперт также подчеркнул, что «Будапешт всегда стремился обеспечить интересы и права венгерского меньшинства на Украине, которое достаточно жестко подавляется там. Поэтому возмущение в Венгрии конечно есть. В тоже время Венгрия не озвучивает официально свою позицию по возможному возвращению утраченных земель».