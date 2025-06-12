Дарчиев убежден, что Россия и США обречены на мирное сосуществование

Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное мирное сосуществование. Уверенность в этом выразил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Несмотря на разногласия между нашими странами и токсичное наследие предшествующего периода, которое президенты Владимир Путин и Дональд Трамп условились преодолеть совместными усилиями, Россия и США обречены как великие державы на неконфронтационное мирное сосуществование", - заявил дипломат, выступая на приеме в посольстве по случаю Дня России.

"Главное, что сегодня приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственных связей и поиска солидарных, на основе взаимного уважения и равноправия, решений острых международных проблем и кризисных ситуаций, исходя из принципа многополярности и учета новых геополитических реалий", - отметил посол.