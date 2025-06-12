Bild: Зеленский уходит от критики в адрес Трампа после перепалки в Белом доме

Владимир Зеленский уклоняется от критики в адрес президента США Дональда Трампа после их перепалки в Белом доме. На это обратил внимание журналист газеты Bild Пауль Ронцхаймер, взявший интервью у главы киевского режима.

"Бросается в глаза, что после эскалации в Овальном кабинете Зеленский избегает критики американского лидера. Зачастую он долго обдумывает, прежде чем ответить на вопросы, касающиеся Трампа", - указал журналист.

Зеленский в беседе с Bild отметил, что "президент Трамп выбрал свою тактику". "Я не хотел бы никого осуждать", - добавил он.