Ким Чен Ын заверил, что КНДР всегда будет с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении по случаю Дня России отметил, что он лично и вся страна всегда будут с Российской Федерацией. Текст поздравления распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что телеграмму сотруднику МИД РФ передал посол КНДР в Москве. "Я и КНДР всегда будем с Вами и Российской Федерацией", - указал Ким Чен Ын, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. Председатель государственных дел КНДР также назвал Путина "самым близким товарищем", а народ России и его правительство братскими.

"Сегодня Россия под Вашим мудрым и опытным руководством, преодолевая все внешние и внутренние вызовы и угрозы, уверенно создает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам нашего братского государства - Российской Федерации", - сказано в поздравлении.

Ким Чен Ын отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна на нынешнем этапе еще более укрепились благодаря "боевому товариществу, скрепленному кровью в справедливом сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности России". "Они превратились в прекрасный пример нерушимого, истинного боевого товарищества и союза", - следует из текста поздравления.

"Твердо уверен в том, что дело правительства и народа Вашей страны по защите суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства, а также строительство сильной России непременно завершится победой", - заключил лидер КНДР, пожелав российскому народу "вечного успеха, благосостояния и процветания".