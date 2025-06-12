Грушко заявил, что со стороны РФ последует ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Россия предпримет как защитные, так и ответные меры в качестве реакции на 18-й пакет санкций Европейского союза. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с "Известиями".

"Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем реагировать на санкции, как мы до этого реагировали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но тем не менее контрмеры, как защитные, так и ответные, будут предприняты", - отметил он.

Грушко уточнил, что потери ЕС от санкций против РФ только растут. "Они теряют, переплачивают за все, недополучают прибыль. Это серьезно отразится на экономике сообщества. И те цифры, которые публикует Eurostat, говорят о том, что рецессия продолжается. В некоторых странах замедление, в некоторых экономика уходит в минус. В некоторых рост сравним со статистической погрешностью", - указал дипломат.

В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что 18-й антироссийский пакет санкций ЕС может быть принят на следующей неделе.

Некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС в отношении России будет предусматривать запрет на эксплуатацию подорванных "Северных потоков", включение в черный список банков и танкеров, запрет странам ЕС закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее.