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В Бурятии действуют лесные пожары на площади более 38,1 тыс. га
12 июня 2025 / 11:32
В Бурятии действуют лесные пожары на площади более 38,1 тыс. га
© Светлана Павлова/ ТАСС

На территории Бурятии на площади более 38,1 тыс. га действуют лесные пожары. Об этом информировали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"За минувшие сутки в лесном фонде республики выявлены шесть возгораний в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах. Ликвидированы два лесных пожара в Еравнинском районе на площади 10 980 га. Согласно оперативным данным, на утро четверга действуют 26 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на совокупной площади 38 153 га", - следует из сообщения.

Вместе с тем локализован один лесной пожар в Кижингинском районе на площади 15 500 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня задействованы 436 человек, привлечены 67 единиц техники.

Уточняется, что причиной возникновения пяти действующих пожаров послужила сухая гроза. Еще два лесных пожара перекинулись с территории Забайкальского края. Шесть пожаров возникли в результате горения торфа. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнем.

На территории лесного фонда Бурятии введен режим ЧС. Места отдыха, сбора валежника и дикоросов не доступны для посещения, использование открытого огня запрещено.

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