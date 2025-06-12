Цена нефти Brent впервые с 4 апреля поднялась выше $70 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $70 за баррель впервые с 4 апреля.

По состоянию на 00:01 мск, стоимость нефти Brent повышалась на 5,11% и торговалась на уровне $70 за баррель.

К 00:07 мск цена Brent находилась на отметке в $70,20 за баррель (плюс 5,41%), свидетельствуют данные площадки.