Песков: Россия планирует участие в предстоящем саммите БРИКС

Россия планирует участие в саммите БРИКС, который состоится в бразильском Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Россия - это член - основатель БРИКС. И, безусловно, участвует во всех процессах, во всех форматах", - сказал он, не уточнив, планируется ли очное участие президента России Владимира Путина в предстоящем саммите.

Бразилия приняла председательство в БРИКС с начала текущего года. В 2024 году объединение возглавляла Россия, центральным событием в период ее председательства стал саммит в Казани, который прошел 22-24 октября.

Группа БРИКС была образована в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками объединения стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия.