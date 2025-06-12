В Индии потерпел крушение пассажирский Boeing 787 Air India

В Индии потерпел крушение Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад, на борту воздушного судна находились 242 человека. Соответствующее сообщение распространило Главное управление гражданской авиации Индии.

"Самолет Air India B787 VT-And, следовавший рейсом AI-171 из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гатвик, потерпел крушение сразу после взлета из Ахмедабада", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников".

По данным телеканала NDTV, в результате крушения пассажирского самолета Air India есть выжившие. Телеканал показал кадры, на которых из здания аэропорта вывозят раненых людей.