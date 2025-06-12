DPA: Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, передает агентство DPA.

Сообщается, что он планирует ознакомиться с ситуацией на месте и обсудить с властями Украины предоставление ей новой военной помощи.

"Мы делаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защищаться и находилась в позиции, при которой Россия была бы готова к серьезным переговорам", - указал Писториус.

"Разумеется, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны ФРГ и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, к примеру, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи", - отметил он.

Германия - второй по объемам поставщик вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине передала Киеву разного рода помощь на сумму свыше €40 млрд.