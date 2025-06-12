Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
12 июня 2025 / 17:18
КОТИРОВКИ
USD
12/06
79.0028
EUR
12/06
90.0068
Новости часа
Путин отметил, что все участники СВО с ним одна команда Один пассажир разбившегося в Индии Boeing 787 Dreamliner выжил
Москва
12 июня 2025 / 17:18
Котировки
USD
12/06
79.0028
0.0000
EUR
12/06
90.0068
0.0000
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
10 июня 2025 / 19:40
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
10 июня 2025 / 19:20
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
9 июня 2025 / 12:12
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Геополитика
Политика
DPA: Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом
12 июня 2025 / 12:57
DPA: Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET/ТАСС

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, передает агентство DPA.

Сообщается, что он планирует ознакомиться с ситуацией на месте и обсудить с властями Украины предоставление ей новой военной помощи.

"Мы делаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защищаться и находилась в позиции, при которой Россия была бы готова к серьезным переговорам", - указал Писториус.

"Разумеется, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны ФРГ и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, к примеру, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи", - отметил он.

Германия - второй по объемам поставщик вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине передала Киеву разного рода помощь на сумму свыше €40 млрд.

«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
В Латинской Америке с настороженностью наблюдают за беспорядками в США - эксперт
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
17:37
Путин отметил, что все участники СВО с ним одна команда
17:17
Один пассажир разбившегося в Индии Boeing 787 Dreamliner выжил
16:51
Песков: в Россия не планируют вводить ограничения в отношении Telegram
16:36
Орбан считает, что Украина не сможет присоединиться к ЕС и НАТО
16:17
Москва и Киев провели обмен пленными
15:55
Путин: народ России неизменно вдохновлялся общими интересами страны
15:37
Полиция сообщила о гибели всех пассажиров разбившегося самолета Air India
15:19
Организаторы "Интервидения" обнародовали полный список стран-участниц
14:54
Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою миссию
14:35
Лукашенко направил Путину поздравление с Днем России
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения