Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 380 военнослужащих

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили до 1 380 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки войск "Север" составили до 155 военнослужащих, "Запад" - более 240, "Юг" - свыше 190, "Центр" - до 500, "Восток" - до 205, "Днепр" - до 90.