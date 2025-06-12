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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 380 военнослужащих
12 июня 2025 / 13:17
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили до 1 380 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне группировки войск "Север" составили до 155 военнослужащих, "Запад" - более 240, "Юг" - свыше 190, "Центр" - до 500, "Восток" - до 205, "Днепр" - до 90.