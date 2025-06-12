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Общество
Володин: в России живут самые героические люди
12 июня 2025 / 13:33
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сограждан с Днем России, подчеркнув, что в стране трудолюбивые, талантливые и самые героические люди.
"С Днем России! У нас в стране трудолюбивые люди, талантливые, самые героические. Все вызовы и проблемы обязательно преодолеем вместе. Страна должна быть только сильной. Победа будет за нами", - заявил он в ролике, размещенном в его Telegram-канале.
Праздник был установлен указом президента России Бориса Ельцина 2 июня 1994 года. Изначально он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, однако 1 февраля 2002 года получил новое название - День России.