Володин: в России живут самые героические люди

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сограждан с Днем России, подчеркнув, что в стране трудолюбивые, талантливые и самые героические люди.

"С Днем России! У нас в стране трудолюбивые люди, талантливые, самые героические. Все вызовы и проблемы обязательно преодолеем вместе. Страна должна быть только сильной. Победа будет за нами", - заявил он в ролике, размещенном в его Telegram-канале.

Праздник был установлен указом президента России Бориса Ельцина 2 июня 1994 года. Изначально он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, однако 1 февраля 2002 года получил новое название - День России.