Баканов: Россия развернет первую ядерную электростанцию на Луне

В перечень поставленных перед Роскосмосом задач входят развертывание первой ядерной электростанции на Луне, а также работы по исследованию Венеры. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России.

"В задачах - создание новой Российской орбитальной станции, призванной заменить МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне - фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы - единственная страна, посадившая на ней аппарат", - приводятся его слова в Telegram-канале Роскосмоса.

Баканов также отметил, что планируется масштабировать орбитальную группировку, чтобы нарастить скорость широкополосного доступа в интернет и обеспечить покрытие каждой точки страны. Кроме того, планируется повысить точность системы ГЛОНАСС и усовершенствовать отечественные ракеты и космические корабли.

По словам главы госкорпорации, День России напоминает о единстве, целеустремленности и огромном потенциале страны и каждого гражданина, а космические достижения являются воплощением силы национального характера. "Сегодня мы не просто храним славу предыдущих достижений - мы создаем новые поводы для гордости, а также предпосылки для роста экономики и качества жизни", - заключил он.