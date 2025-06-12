Лукашенко направил Путину поздравление с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительное послание главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Россия является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться. Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей", - следует из сообщения.

Лукашенко отметил твердую позицию РФ по защите национальных интересов, ее лидерство в установлении нового недискриминационного мирового порядка и уважение государственного суверенитета. Он пожелал президенту РФ крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем россиянам - мира и благополучия.

Уточняется, что поздравительные послания от президента Белоруссии были также направлены главе правительства РФ, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, руководителю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы, председателю Парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеславу Володину.