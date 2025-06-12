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Политика
Посол США в РФ Линн Трейси завершает свою миссию
12 июня 2025 / 14:54
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС
Посол США Линн Трейси вскоре завершит свою миссию в России. Об этом информировали в американском посольстве в РФ.
"Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру 13 июня в 18:30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси, которая вскоре завершит свою миссию в посольстве США в России", - сказано в Telegram-канале диппредставительства.
Трейси была утверждена на пост посла в России в декабре 2022 года при администрации бывшего президента США Джо Байдена и стала первой в истории женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в РФ. В Москву Трейси прибыла 26 января 2023 года, к исполнению обязанностей приступила 30 января.
До России Трейси возглавляла американское диппредставительство в Армении. Она владеет русским языком.