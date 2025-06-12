В международном песенном конкурсе "Интервидение-2025" примут участие артисты из США, Колумбии, Сербии, ОАЭ, Кубы, Венесуэлы, Китая и еще 13 стран. Об этом со ссылкой на организаторов проекта сообщает ТАСС.

"В 2025 году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представлять Сербию на конкурсе будет композитор и певец Слободан Тркуля и музыкальная группа Balkanopolis.

Россию на "Интервидении" представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Он исполнит песню, получившую название "Прямо по сердцу". Композиция была создана композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.

Конкурс состоится 20 сентября 2025 года в Москве.

Президент России Владимир Путин 3 февраля текущего года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области.