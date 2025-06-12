Полиция сообщила о гибели всех пассажиров разбившегося самолета Air India

Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, предварительно, погибли. Об этом со ссылкой на представителя индийской полиции передает агентство The Associated Press.

"Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил", - отметил собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно упало в жилом районе с офисами. По его словам, "некоторые местные жители также могли погибнуть".

Boeing 787 Dreamliner упал сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он следовал рейсом из Ахмедабада в Лондон.