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Общество
Полиция сообщила о гибели всех пассажиров разбившегося самолета Air India
12 июня 2025 / 15:37
© EYEPRESS via Reuters Connect/ТАСС
Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, предварительно, погибли. Об этом со ссылкой на представителя индийской полиции передает агентство The Associated Press.
"Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил", - отметил собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно упало в жилом районе с офисами. По его словам, "некоторые местные жители также могли погибнуть".
Boeing 787 Dreamliner упал сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он следовал рейсом из Ахмедабада в Лондон.